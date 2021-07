Wesley Safadão se pronuncia após vídeo de suposto assédio de pastor viralizar

VO Victória Olímpio

O cantor Wesley Safadão decidiu se pronunciar nas redes sociais, nesta segunda-feira (26/7), após vídeo viralizar e gerar polêmicas envolvendo o pastor André Vitor, que aparece tocando uma menina por trás. As gravações foram compartilhadas nos stories do artista, que mostrava apenas um evento, mas acabou chamando atenção dos internautas a atitude do homem.

O nome do artista acabou parando nos assuntos mais comentados no Twitter. Wesley reclamou dos 'juízes da internet', afirmando que o pastor estava sendo condenado sem que as pessoas soubessem o outro lado da história. Ele afirmou que estará ao lado do amigo, já que ele está sendo vítima de injustiça.

“O André é uma pessoa que eu amo demais, uma pessoa de nossa total confiança. É uma pessoa maravilhosa, que só faz o bem com as pessoas. A gente conhece o André tem mais de 7 anos”, relatou. O artista contou ainda que o amigo tem mania de puxar a camisa para esconder a barriga, e não como uma tentativa de esconder uma excitação, como havia sido dito por internautas.

Wesley Safadão se pronuncia após polêmica envolvendo amigo pastor: pic.twitter.com/UlmEgwPYNb — Famosiando (@Famosiando1) July 26, 2021

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, André Vitor decidiu se defender e falou sobre a camisa: “Posso te mandar dezenas de fotos e vídeos que eu estou nesta mesma posição [de puxar a camisa pra baixo]. Estou acima do peso e isso é uma mania minha [para evitar que a barriga fique à mostra]”.

“Uma grande loucura e injustiça que já está sendo acompanhada por uma equipe criminal, por tentarem manipular uma situação contra mim sem sequer saberem quem sou. Os pais da criança, que são praticamente meus irmãos, e eu, estamos todos juntos pra não levarem isso mais à frente, porque é uma maldade sem precedentes comigo, que só planto o bem e tenho total familiaridade e amor”, continuou.

Por fim, o pastor falou ainda que todos os presentes no evento ficaram indignados com as acusações: “Somos todos família e, principalmente, com uma criança que não pode jamais ter esse estigma de assediada, porque é muito bem tratada e amada por todos nós. Estamos todos muito indignados”.