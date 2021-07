Após quase 3 meses, Camilla de Lucas revela não ter desfeito mala do BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Camilla de Lucas/Instagram/Reprodução)

Após quase três meses do fim do Big Brother Brasil (BBB21), Camilla de Lucas revelou ainda não ter desfeito as malas que levou para a casa. Em conversa com seguidores nos stories do Instagram, a vice-campeã revelou que está sempre ocupada e que acabou deixando a tarefa de lado.

"Ainda não desfiz a minha mala porque não paro em casa. Quando paro, é para descansar, ou então estou gravando. Minhas roupas do Big Brother estão todas lá. Tem muita coisa na mala", contou a influenciadora.

Camilla falou sobre a saudade que está das ex-participantes do programa e sobre ainda não ter conseguido participar dos encontros com elas: "Eu estou morrendo de saudades das meninas. (No encontro) estavam a Pocah, a Ju e a Carlinha. Não deu pra eu ir, gente. Nunca dá pra eu ir! Que ódio. Mas em breve vai ter o feat do bonde completinho".

No mês passado, a influenciadora foi contratada pela Rede Globo. Camilla vai participar do reality show The masked singer, comandado por Ivete Sangalo, como entrevistadora. "A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos!", comemorou.