Após polêmicas, Wesley Safadão volta a defender pastor: "Profeta de Deus"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O cantor Wesley Safadão voltou a defender André Vitor após um vídeo viralizar nas redes sociais e gerar polêmica. Nas imagens, o pastor aparece tocando uma menina. Durante madrugada desta terça-feira (27/7), o artista falou sobre o assunto: "Difícil dormir depois de um dia como esse. Mas meu Deus é quem cuida da minha vida e dos meus amigos preciosos".

Wesley postou ainda alguns vídeos em que André aparece pregando, dizendo que ele é uma pessoa boa: "Você é isso, meu irmão. Um filho de Deus que só faz o bem e leva a palavra por onde passa. Você é um profeta de Deus e todos nós te amamos e conhecemos".

O artista apontou ainda sobre o 'lado positivo' da situação: "A gente consegue nessas situações identificar quem são os verdadeiros amigos. Ontem a gente teve grandes surpresas, surpresas boas, maravilhosas, de pessoas se posicionando, pessoas que conhecem o André Vitor há mais tempo, menos tempo".

O assunto ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e Wesley já havia reclamado dos 'juízes da internet', afirmando que o pastor estava sendo condenado sem que as pessoas soubessem o outro lado da história. Ele afirmou que estará ao lado do amigo, já que ele está sendo vítima de injustiça.