Willow Smith lança novo álbum e surpreende em performance ao vivo

CB Correio Braziliense

Novo álbum de Willow Smith apresenta o lado do rock e do pop punk da cantora - (crédito: Divulgação)

Na sexta-feira (16/7), Willow Smith divulgou o álbum Lately I feel everything. Com 11 faixas, o projeto tem colaborações com nomes de peso, como Avril Lavigne, Travis Barker, Cherry Glazer e Ayla Tesler-Mabe. No novo trabalho, a artista aposta em um som permeado por gêneros como o rock e o pop punk e se afasta das raízes do pop e R&B do início da carreira.

De acordo com informações da equipe de Willow Smith, a ideia de Lately I feel everything é "canalizar os heróis de alt rock, pop punk e emo que Willow adorava durante a adolescência, como Avril Lavigne, My Chemical Romance e Paramore". Com o lançamento, a artista divulgou registros visuais de algumas canções presentes no álbum. Confira o vídeo de ¡Breakout!:

Para divulgar o novo álbum, a filha de Will e Jada Pinkett Smith realizou uma live e, durante a performance da versão pop-punk do seu primeiro single de sucesso, Whip my hair, Willow Smith raspou completamente o cabelo. Em entrevista ao programa estadunidense Today, a cantora prometeu que faria isso. "Esta será a terceira vez na minha vida que raspo a cabeça. Estou sempre raspando a minha cabeça em momentos monumentais da minha vida, quando as coisas estão realmente mudando, e este é definitivamente um desses momentos", disse.

Confira o momento:



O ROCK NUNCA ESTEVE TÃO VIVO!



A Willow raspando o cabelo enquanto fazia sua performance de "Whip My Hair" na versão rock, AO VIVO, durante o 'WILLOW IN CONCERT'! pic.twitter.com/tdPRSOBk5W — INDIEGIMON (@indiegimon) July 16, 2021

A apresentação completa contou com a participação ao vivo de Avril Lavigne e Travis Barker, assista: