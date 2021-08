Sarah Andrade, do 'BBB21', explica motivo de ainda não ter se vacinado

VO Victória Olímpio

(crédito: Sarah Andrade/Instagram/Reprodução)

Sarah Andrade, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21), se pronunciou nas redes sociais após receber críticas nas redes sociais por ainda não ter se vacinado contra a covid-19. Em live feita com o namorado, Lucas Viana, ela havia comentado que ainda não tinha recebido o imunizante. Mas apenas um recorte do vídeo foi compartilhado: o que a consultora de marketing diz não ter tido tempo.

"Ainda não, na correria para lá e para cá, não deu tempo de tomar (a vacina) ainda. Mas a gente já pode tomar", disse ela em um trecho do vídeo. Sarah foi acusada de não ter priorizado a vacina, mas explicou que em São Paulo, onde mora atualmente, é necessário comprovante de residência, que ela ainda não tinha conseguido, já que ainda estava organizando a mudança.

"Gente! Por favor, eu apoio a vacina, assim como vocês. Estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de apartamento. Agora, vou ter inclusive o comprovante de residência aqui e óbvio que vou tomar. Já estou cadastrada e, nos próximos dias, vacinada! Vacinas salvam vidas! Eu sou a favor da vacina sim!", reforçou no Twitter.

Vacinas salvam vidas! Eu sou a favor da vacina SIM! — Sarah Andrade (@ssarahandrade) August 2, 2021





Nos stories do Instagram, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto: "Se eu tivesse pegado o comprovante de alguém, seria fraude. A gente até falou entre a minha equipe que a gente precisava esperar o meu (comprovante) para justamente não ter nenhuma polêmica de pegar comprovante de ninguém".

Por fim, a ex-BBB falou sobre todas as polêmicas envolvendo tudo que ela faz: "Eu estou ficando com medo disso aqui, eu realmente não sei o que vocês esperam de mim. Se eu me afasto, eu sou cobrada; se eu falo, vocês recortam e usam contra mim. Ninguém pediu a minha resposta, ninguém leu meu posicionamento".

"Os sites apenas replicaram o vídeo sem nenhuma chance de explicação. E, mais uma vez, eu fiquei como inconsequente, alienada, egoísta e vocês não fazem ideia do que eu estou vivendo. Isso precisa parar, vocês precisam me deixar viver", finalizou.