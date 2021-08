Após se afastar, filho faz as pazes com Joelma: 'Matando a saudade que eu estava dela'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

O clima entre a cantora Joelma e o filho Yago Matos não estava nada bem. Em abril deste ano, o jovem de 25 anos decidiu morar com o padrasto, Chimbinha, e isso gerou um rompimento entre mãe e filho.



No último sábado (07/08), Yago postou uma foto com a mãe nos stories do instagram e mostrou que já está tudo bem entre eles. "Matando a saudade que eu estava dela. Te amo, mãe", escreveu na legenda da publicação.

Yago Matos e Joelma em reencontro após desentendimento (foto: Instagram/Reprodução)

Yago é fruto da relação da cantora com o advogado Robson Leão. Por sua vez, o filho de Joelma fez questão de postar uma foto com o padrasto no domingo (8/8), pela comemoração de Dia dos Pais. "Hoje é dia do meu velho, que sempre cuidou de mim e é meu amigo do peito. Feliz seu dia, pai, te amo", declarou-se.







Depois que Yago se mudou para a casa de Chimbinha, ele falou que tinha sido bloqueado pela mãe nas redes sociais. Na época, o jovem relatou que a mudança ocorreu por "logística de trabalho".



"Vim morar em Belém a trabalho e não deixei de seguir minha mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre eles, eles que resolvam. Preguiça desses problemas de família", declarou Yago.

Vale lembrar que o relacionamento entre Joelma e Chimbinha durou 18 anos e o fim se deu em 2015, de uma forma pouco amigável, com discussões e acusações de traição. Na época, o guitarrista chegou a dizer que sentia saudade de Yago e que havia sido "alienado" por parte de Joelma, segundo o UOL.

Yago Matos e o padrastro, Chimbinha, quem o filho de Joelma considera pai (foto: Instagram/Reprodução)