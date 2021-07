Após quase dois anos, Silvio Santos volta ao SBT para gravar 'Roda a Roda'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Silvio Santos está de volta ao SBT. Nesta sexta (23/7), após quase dois anos longe da emissora devido à pandemia, o apresentador marcou presença para gravar o tradicional Roda a Roda.



No Instagram, a filha do comunicador, Patricia Abravanel, compartilhou um registro do momento em que o pai chega no estúdio e é recebido por Liminha.



"Spoiler!!!! Muito emoção hoje nos estúdios do SBT! Em ritmo de festa ele volta depois de quase 2 anos sem pisar no SBT! A alegria do pessoal é contagiante! Como ele é amado!!!!", escreveu na legenda.



Patricia ainda mostrou Silvio nos bastidores, reencontrando a equipe do programa. "Animado, simpático, falante ele volta aos estúdios do SBT! Alegria é contagiante! Saúde e vida longa ao nosso paitrão!", disse.



Vale destacar que Silvio Santos tem 90 anos e já está vacinado com as duas doses da vacina contra a covid-19.