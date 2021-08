Após apoiar Bolsonaro, Andressa Urach é desconvidada do Lady Night

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

A participação da modelo Andressa Urach no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, foi cancelada. A decisão estaria relacionada ao apoio exagerado de Urach ao presidente Jair Bolsonaro, segundo o Notícias da TV.



De acordo o site, a deliberação foi um consenso de toda a equipe, e inclusive contou com apoio da própria apresentadora. O receio teria sido que a modelo usasse a atração para propagar fake news ou fazer panfletagem política, como tem feito em suas redes sociais.



Recentemente, Andressa bateu boca com a cantora Anitta, dizendo que a funkeira critica o presidente apenas para receber atenção da mídia.

Para não criar outro imbróglio com Urach, a produção do Lady Night teria dito a ela que a gravação foi suspensa, e assim que houvesse uma nova data entrariam em contato.



A modelo foi considerada pelo programa e por Tatá Werneck após seu rompimento com a Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o Notícias da TV, a vice-Miss Bumbum estava empolgada com a oportunidade, afinal seria sua primeira participação em um programa de entretenimento da Globo.

Na última terça-feira (10/8), Urach criticou a sessão da Câmara dos Deputados que rejeitou a PEC do voto impresso, declarou seu voto em Bolsonaro nas eleições de 2022 e atacou Anitta.

Procurados pelo Notícias da TV, o Multishow e Andressa Urach não se manifestaram até a publicação da matéria