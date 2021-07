CB Correio Braziliense

Mumuzinho apresenta videoclipe do single em parceria com o cantor Diogo Nogueira - (crédito: Bruno Fioravanti/Divulgação)

O cantor Mumuzinho lançou, na última quarta-feira (30/6), o clipe de Gente que gosta da gente. A música é uma parceria inédita com o sambista e amigo Diogo Nogueira, e faz parte do projeto Playlist (Vol.2), de Mumuzinho, disponibilizado anteriormente nas plataformas digitais.

“Eu sempre acompanhei o trabalho do Diogo Nogueira. Ele tem um lugar muito importante no mundo do samba, é um verdadeiro mensageiro do ritmo e me identifico muito com a forma como ele interpreta as músicas”, comenta Mumuzinho, em nota de divulgação. “Como nunca tínhamos gravado juntos, mas sempre tive um carinho e admiração muito grande por ele, escolhi uma música que fala sobre amizade e como é bom estar perto de gente que a gente gosta. Estou muito feliz com o resultado e espero que meu fãs também curtam esse o resultado”, completa.

O single é uma das faixas de Playlist (Vol. 2), EP que também traz a participação da dupla sertaneja Matheus & Kauan e da cantora Karinah.

O videoclipe de Gente que gosta da gente já está disponível no YouTube. Confira: