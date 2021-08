Justiça aceita denúncias e DJ Ivis vira réu por agressão à ex-mulher

VO Victória Olímpio

(crédito: DJ Ivis/Instagram/Reprodução)

O cantor DJ Ivis virou réu após a Justiça do Ceará aceitar denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE). Ele está sendo acusado por lesão corporal e ameaça. Segundo o site Uol, as denúncias apresentam quatro tipos de violência contra Pamella Holanda: doméstica no âmbito da família, física, psicológica, patrimonial e moral. Todas elas têm base na Lei Maria da Penha.

No final do mês passado, o DJ Ivis foi indicado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Ele irá responder por mais dois crimes, além de lesão corporal: ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ele está preso em Fortaleza.

Os registros foram feitos pelas câmeras de segurança da residência de Pamella. Em uma das cenas, Ivis agride a ex-esposa quando ela vai amamentar a filha deles. Após a divulgação dos vídeos, o artista comentou foi às redes sociais, confirmou as agressões e disse que era vítima de chantagem.