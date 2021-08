Ilha Record: Antonela afirma que flerte com Pyong foi marketing

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após polêmicas de suposta traição de Pyong Lee a Sammy Lee durante participação no reality show Ilha Record, Antonela Avellaneda, com quem ele teria supostamente ido para a cama, decidiu contar que as suspeitas eram falsas e que, na verdade, tudo foi apenas estratégia de jogo, montada por ela antes de entrar no programa.

Em entrevista ao Hugo Gloss, ela afirmou que tudo não passou de marketing: "Eu percebi que a minha estratégia podia dar mais certo que as outras, então para mim é um jogo. Tudo o que aconteceu no reality, independentemente das provas, das alianças, das votações -- tudo para mim foi parte de uma grande estratégia que eu montei aqui fora, antes de entrar na Ilha Record".

Segundo Antonela, o único motivo de ter entrado no programa foi para ganhar o prêmio: "Nós combinamos a estratégia, cada movimento, cada palavra, combinamos até quais seriam as minhas alianças. Eu joguei por mim! Para ganhar os R$ 500 mil. Eu entrei para jogar e joguei!". Ela afirma ainda que decidiu esclarecer publicamente apenas após as cenas terem repercutido negativamente.

“Como eu vi que todo mundo está querendo fazer marketing e explodir minha imagem com as coisas que estão falando, fake ou não, eu decidi abrir o jogo, e que queria que isso ficasse bem claro, porque eu não tenho relacionamento de um mês. Eu estou casada, legalmente, há três anos”, declarou.

A participante do reality contou ainda que a emissora já sabia do casamento dela e que ela e o marido são companheiros para tudo: A gente tinha sido chamado antes da Ilha para um outro reality de casais. Temos várias empresas e empreendimentos juntos, viajamos juntos, vivemos uma vida linda e tranquila”.

"Que conhece a gente, conhece a nossa história, nossa trajetória, nossa aliança, nosso compromisso. Porque uma coisa é falar e outra coisa é realmente ter essa pessoa do seu lado, que confia em você, independe de qualquer situação. Meu marido confia em mim e isso é a única coisa que importa", finalizou.



Separação

Há cerca de um mês, Sammy Lee anunciou o fim do casamento com Pyong, após divulgação do primeiro teaser da atração ir ao ar. As imagens da chamada mostraram ele na cama com uma mulher cuja identidade não havia sido revelada sob as legendas "traição" e "romance". Na ocasião, ela falou sobre o assunto nas redes sociais: "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa".

Nesta quarta-feira (18/8), a influenciadora mostrou estar fazendo de tudo para virar a página da separação. Sammy afirma que guarda "boas memórias" do relacionamento e que "deseja o melhor para os envolvidos. Agora mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade".