Aline Riscado menstrua durante yoga e dispara: 'Normalizar algo divino'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta última quarta-feira (18/08), a influenciadora Aline Riscado fez uma live com seus seguidores onde aparece fazendo yoga com os internautas. Durante o desenrolar do conteúdo, ela menstruou e sujou sua calça branca de sangue.

No momento, ela não interrompeu a prática dos exercícios pelo ocorrido, mas comentou ao final sobre a situação, que é normal e que mulheres sangram, tendo certeza que o ocorrido pode ajudar meninas que ainda sofrem com essa insegurança. "Escrevo emocionada e com o coração vibrando gratidão por ter sido um canal divino pra normalizar algo divino e que só acontece com nós, mulheres, deusas, bruxas e tudo mais o que quisermos ser... a menstruação!", escreveu.

"Durante a aula, eu me sujei. Sim, a coisa mais normal da vida, e que pode acontecer com todas nós! Eu não me troquei e, daqui pra frente, nunca mais me trocarei quando isso acontecer de novo! Vocês não fazem ideia de como eu estou me sentindo liberta nesse momento"

Aline Riscado

Ainda na legenda, Aline pediu para que as mulheres não tenham vergonha e incentivou as pessoas à normalizarem a menstruação, planejando fazer uma live futuramente para abordar o assunto com mais calma e dissipar a informação do "sagrado feminino".

"Meu DEUSSS, gratidão infinita por isso!!! Mulheres, meninas amadas… menstruação não é vergonha, não é nojento…. É o divino dentro de nós!!! Menstruação é vida e devemos ter muito orgulho de SANGRARRRR todos os meses!!!!", finalizou.

Nos comentários, muitas mulheres apoiaram Aline, enviando mensagens de incentivo para a famosa. "Parabéns pela atitude! Tenho a certeza que isso foi libertador não só para você, mas para várias outras mulheres, meninas e adolescentes!", escreveu uma seguidora.

"Advinha... voce libertou muitas outras mulheres... O Sagrado feminino é uma benção pra todas vocês. Todo o meu respeito!", comentou um seguidor.