Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 30 mil por rabiscar quadro de hotel

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Carlinhos Maia foi condenado pelo juiz Cristiano José Macedo Costa, da 11ª Vara Cível de Aracaju, a pagar R$ 30 mil por rabiscar um quadro da artista Lau Rocha, em um hotel da capital de Sergipe.

O caso ocorreu em outubro de 2019, quando o influenciador digital estava na capital sergipana e resolveu ‘brincar’ com um quadro no quarto de hotel em que ficou hospedado.

O humorista afirmou via stories do Instagram que ficou assustado com a obra de arte de uma mulher sem rosto segurando um buquê de flores, e desenhou com caneta, olhos e boca na imagem, enquanto era filmado por seu marido Lucas Guimarães.

Em seguida, Carlinhos postou uma foto com a legenda e declarou: "Os hóspedes desse hotel vão me agradecer".

“Além da violação da honra, tem a questão do direito autoral. O juiz analisou o caso dentro dessa perspectiva”, disse o advogado da autora do quadro, Felipe Ribeiro.

De acordo com as informações do G1, o direito de modificação é uma prerrogativa exclusiva do autor da obra.

A dona da rede de hoteleira, que também é ré na ação, além da condenação pelo valor, deverá devolver o quadro à artista.

Nas redes sociais, Lau comemorou a decisão judicial: "Quero registrar que foi feita justiça no caso da vandalização de obra de arte de minha autoria, com sentença que condenou os responsáveis ao pagamento de indenização e devolução do quadro".

"Embora ainda caiba recurso, essa decisão é uma vitória importante, que exalta o respeito a quem produz a arte que livra da ignorância. A quem esteve ao meu lado nessa caminhada, deixo meu agradecimento afetuoso.".

Lau Rocha

Na web, o comediante, mais uma vez, se desculpou pelo ocorrido: “Galera sobre o quadro! Fica a lição pra mim e para todos: Mesmo que a obra tenha sido comprada há anos, você não pode desenhar em cima, mesmo com a autorização de quem pagou pelo quadro, “como foi meu caso”! Mais uma vez fica minhas desculpas", disse Maia.