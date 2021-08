Maria Lina anuncia fim do noivado com o humorista Whindersson Nunes

VO Victória Olímpio

(crédito: Maria Lina/Instagram/Reprodução)

Na tarde desta sexta-feira (13/8), Maria Lina anunciou o fim do noivado com Whindersson Nunes. Nas redes sociais, ela revelou a notícia aos seguidores e postou foto com o humorista, agradecendo os momentos que teve com ele.

"Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor".

Maria pediu respeito nesse momento: "Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria".





Em novembro do ano passado os dois assumiram o relacionamento nas redes sociais e ficaram noivos no início deste ano. Recentemente, o casal perdeu o filho, João Miguel, após parto prematuro, com apenas 22 semanas.