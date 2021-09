Rock in Rio: Joss Stone, Gloria Groove e Duda Beat são confirmadas

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O Rock in Rio anunciou novas artistas para o festival: Joss Stone, Gloria Groove,Corinne Bailey Rae e Duda Beat estão confirmadas no Palco Sunset, em 8 de setembro.

"Um line-up inteiro inspirado no Divino Feminino. Só de anunciar já fico até emocionado! O dia 8 de setembro, com certeza, vai marcar a história do Rock in Rio 2022 e será lembrado por toda a representatividade feminina", escreveu a produção.

A produção do evento inciou a contagem regressiva para o festival, a um ano da realização: "O coração até bate mais forte só de imaginar viver tudo isso de novo, na maior e melhor edição de todos os tempos! É aquela história, só quem viveu sabe... E em 2022, você é meu convidado pra viver toda essa emoção. Are you ready?".

Confirmados

Até o momento, as cantoras brasileiras Iza e Ivete Sangalo foram escaladas para o Palco Mundo em 4 e 11 de setembro, respectivamente. Justin Bieber e Demi Lovato também estarão presentes no Palco Mundo em 4 de setembro. Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello farão parte do Palco Mundo, em 3 de setembro.

Para comemorar o Dia do Metal, em 2 de setembro, a programação heavy metal vai dominar a cidade do rock com shows do Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura, além de uma orquestra sinfônica brasileira no Palco Mundo.