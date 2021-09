Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam farpas e vão aos trends

CB Correio Braziliense

Nessa história, os tuiteiros escolheram um dos três lados: Whinderson Nunes, Felipe Neto ou a briga - (crédito: Weslley Douglas/Instagram/Reprodução e PLAY9/AFP)

Se você acordou tarde nesta sexta-feira (10/9) e não entendeu nada do que está rolando na linha do tempo do Twitter, segue o fio, quer dizer, o texto que a gente explica. Tudo começou com o perfil de um torcedor do Vasco pedindo aquela ajudinha a Whindersson Nunes para levantar o humor do time.

“No Botafogo, Felipe Neto e Marcelo Adnet ajudaram financeiramente a contratar o lateral Rafael, um bom reforço pra sequência do campeonato. Tá na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco”, escreveu o perfil ‘Bacalhau da Zoeira’.

Aparentemente, Whindersson não gostou da sugestão e mandou o famoso ‘sem tempo, irmão’ ao fã. “Tô financiando uma pesquisa pra um motor adaptado pra motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas, e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas pra ninguém se acidentar à noite já que não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer”, disparou o piauiense.

Tô financiando uma pesquisa pra um motor adaptado pra motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas, e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buraco das estradas pra ninguém se acidentar a noite já q não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer. https://t.co/Dx3d7W9GDA — Whindersson (@whindersson) September 9, 2021

Os primeiros a não gostarem foram os fãs vascaínos do YouTuber. “Por isso que tu é corno”, escreveu José Passini retuitado pelo próprio humorista. Ele se arrependeu e apagou a postagem logo depois, mas sabemos que o print é eterno, não é mesmo?

Depois disso, Whindersson falou algumas vezes sobre processar o internauta. “Vou entrar na tua mente de um jeito q tu não vai esquecer, vcs vão ver uma jeito bom de entrar na mente, serviço comunitário esse seu tuite vai te render”, tuitou.

Vou entrar na tua mente de um jeito q tu não vai esquecer, vcs vão ver uma jeito bom de entrar na mente, serviço comunitário esse seu tuite vai te render https://t.co/SBw717dsnj — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021

Indireta?

Ao que tudo indica, só quem ficou mais chateado que os vascaínos com a recusa de patrocínio foi o botafoguense Felipe Neto. O “tudologo”, como ele se define em seu perfil no Twitter, sentiu que a resposta de Whindersson foi uma espécie de shade e já armou o esquema defensivo. Ainda na noite de quinta, o influenciador colocou seu lado da questão. “Faço doações a todo tipo de instituto, ONG e movimento. (...) E vou gastar em time sim”, escreveu.

Faço doações a todo tipo de instituto, ONG e movimento.



Investi quase 1 milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital (@VeroInstituto).



Criei o movimento “Cala Boca Já Morreu” de apoio pra pessoas perseguidas por opinião.



E vou gastar em time sim. — Felipe Neto (@felipeneto) September 10, 2021

E não parou por aí. Lembra do processo que Whindersson prometeu a José Passini? Neto saiu em defesa do internauta. “Quem quiser fazer mal a Ze Passini. Terá que me derrubar primeiro”, escreveu. Emendando um “Irmão tu vai ter mais advogado que o Eike Batista” em plena madrugada.

Quem quiser fazer mal a @ZePassini



Terá que me derrubar primeiro — Felipe Neto (@felipeneto) September 10, 2021

Irmão tu vai ter mais advogado que o Eike Batista — Felipe Neto (@felipeneto) September 10, 2021

Sentiu?

Tudo isso deixou o Twitter em polvorosa nessa manhã e foi o momento perfeito para invocar a famosa conversa entre Galvão Bueno e Tino Marcos. “Galvão!”, “Diga lá, Tino”, “Sentiu”. Foi usado por defensores dos dois lados, inclusive por alguns tuiteiros que ostentaram ter sido bloqueados pelos famosos. Mas o que gerou atenção mesmo, foi todo o dinheiro envolvido na questão.

Não faltaram comparações com a briga de bilionários do mundo dos quadrinhos.

Felipe Neto e Whindersson Nunes brigando pic.twitter.com/qeKmONn56R — Gabriel Neves (@xiugabrielneves) September 10, 2021

Como eu vejo essas cutucadas entre Felipe Neto e Whindersson por causa de time de futebol: pic.twitter.com/FALMsvA8W2 — Senhorita Batman pra você (@AnaP_Guides) September 10, 2021

Nem defensores da discórdia.

Whindersson brigando e debochando do Felipe Neto em plena manhã… o twitter inteiro:: pic.twitter.com/OORkDgqF0X — - ! Mariana ' ? (@darthcaffes) September 10, 2021

nessa treta entre felipe neto e whindersson eu estou do lado da treta, eu amo ver bilionários disputando quem pode mais pic.twitter.com/AUSs7XLw1U — Cesa (@cezabta) September 10, 2021