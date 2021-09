Influencer morto no velório de amigo havia feito tatuagem horas antes

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O influencer Marco Illguinner Paiva de Menezes, chamado de Biber nas redes sociais, foi assassinado a tiros na quinta-feira (09/09), no distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus.

Marco havia feito uma tatuagem em homenagem ao melhor amigo, Romário, poucas horas antes de ir para o evento fúnebre que culminou em sua morte.



O crime ocorreu durante o velório do cantor de forró Romário de Jesus, conhecido na região como o Bruxo do Amazonas, que morreu baleado após sair de uma casa de shows na capital manauense. As informações são do G1.



Por conta do tiroteio, o velório do forrozeiro chegou a ser interrompido e retomou na manhã desta sexta-feira (10/09). De acordo com a publicação, dois homens chegaram ao local e um deles atirou contra Illguinner. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



"Eles eram bastante amigos. Um ajudava o outro, viviam juntos. Assim como o Romário, o Illguinner tinha muitos sonhos", lamentou um parente no Instituto Médico Legal.

A polícia informou que os suspeitos de envolvimento nesse crime são da cidade e estão ligados a uma facção criminosa. Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

