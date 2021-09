Mirela Janis e Yugnir reatam namoro; será que na terceira vez a relação engata?

CB Correio Braziliense

Após términos que envolveram suspeitas de traição e alguns barracos públicos, os "cremosos" decidiram reatar - (crédito: Yugnir Ângelo/Instagram/Reprodução)

O empresário Yugnir Ângelo provou que persistência é fundamental para vencer dificuldades. Isso e uma conta bancária recheada, que permitiu a ele ir atrás da ex-noiva Mirela Janis nas Ilhas Maldivas para reatar o relacionamento. E, ao que parece, deu certo. Nesta terça-feira (14/9), ele postou uma foto carregando a amada no colo em uma praia paradisíaca do Oceano Índico com a legenda "te amo".



A influencer, que está de férias no arquipélago asiático, havia anunciado o fim do romance em meados de agosto. "Cansei de mentira, cansei de farra. Acreditei na mudança, não mudou, abraço, beijo e é isso", desabafou em vídeo destinado aos seguidores do Instagram. Depois do segundo rompimento, Mirela ainda contou que o ex a seguia em viagens e disse que não haveria volta.



Mas parece que a insistência de Yugnir foi maior que a mágoa e a bela resolveu dar mais uma chance ao empresário. Ainda assim, o casal parece estar em período de testes. Isso porque, apesar de o empresário aparecer de relance em alguns vídeos nos stories da amada, o perfil dela no Instagram ainda não faz menção a ele.



Entre os fãs da dupla, há quem ache os gestos de Yugnir românticos e quem lembre que a linha entre um homem apaixonado e o protagonista Joe Goldberg, da série Você, da Netflix, é muito tênue. E há outros interessados no desfecho dessa história: aqueles que querem saber se a maldição” do Power Cople foi mesmo quebrada ou segue firme para atormentar futuros participantes.