Ana Paula Minerato pede eliminação de Aline Mineiro de A Fazenda 13: 'Nojo'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Ana Paula Minerato e Aline Mineiro (foto: Reprodução/Instagram/Montagem))

A porteira de A fazenda 13 acabou de abrir e o clima já esquentou na internet com a estreia do reality rural na última terça-feira (14/09). O público conheceu os confinados do programa e, entre os peões e peoas, está a ex-panicat Aline Mineiro, que não agradou Ana Paula Minerato, antigo desafeto da modelo.

Minerato, que é uma ex-peoa, detonou sua ex-colega dos tempos do programa Pânico. Em uma série de mensagens nas redes sociais, a loira, que ficou eufórica, não teve papas na língua para atacar Aline.

"Fora Aline Mineiro!!! Será que ela vai ser a falsa que ela foi no Pânico? (emojis de vômito) nojooooo nojoooo falsa presepeira mentirosa!!!", escreveu Minerato. Ela ainda continuou a comentar sobre seu desafeto. "Tirando a (vaca) o elenco tá top", pontuou Ana.

"Nem tudo é biscoito tem muita coisa é real, não foi só comigo, eu tô aqui falando, mas teve problema com muito mais gente, falsa, cínica, aproveitadora",completou.

Briga entre Minerato e Aline

Ana Paula e Aline protagonizaram um barraco 'para lá' de polêmico na época em que trabalharam como panicats no programa Pânico na Band.

Em uma entrevista para Lucas Selfie, as duas bateram boca após a morena afirmar que a loira era a pessoa que ela menos gostava no programa.

Aline chamou Ana de "falsiane" e "talarica". "Não gosto de talarica, não sou talarica com ninguém, respeito e não gosto que façam comigo o que eu não faço com os outros. É talaricagem de fonte segura", afirmou a confinada, assim fazendo referência que a loira dá em cima de pessoas comprometidas.

"Você virou a cara para mim e eu nem sei por quê. O que eu fiz que te magoou tanto ", quis saber a loira. "Foi por causa disso! Talaricagem! Aliás, você não fez, né? Não fez porque a pessoa que não quis", esclareceu Aline, sobre o ex-namorado Luiz Afif. Confira a treta entre as musas: