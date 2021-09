A Fazenda 13: Após selinho, Dayane e Aline trocam carícias no banheiro

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Dayane Mello e Aline Mineiro trocaram selinhos antes de partir para a pegação (foto: Reprodução/PlayPlus/Montagem)

O clima está esquentando entre Dayane Mello e Aline Mineiro dentro de A Fazenda, reality show rural da Record TV.

Os flertes entre as duas já rolam desde a estreia do programa, sob o comando de Adriane Galisteu.



Na madrugada desta quinta-feira (16/09), as peoas trocaram carícias na frente de MC Gui, que ficou surpreso e animado com a intimidade das participantes.



Na sequência, as duas partiram para a pegação no banheiro da sede de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.



"Meu Deus. Olha isso, gente!", disparou o funkeiro, que estava no chuveiro, e acompanhou de camarote Aline e Dayane se esfregando uma na outra, com direito a apalpada no bumbum da ex-panicat.



As participantes param e a ex-participante do Grande Fratello VIP, versão italiana do Big brother caiu na risada com a surpresa do artista e brincou com a cena vista pelo peão: "Pegação, né?".



"Não, continua aí, pelo amor de Deus! Vocês querem me matar!", afirmou o cantor, arrancando risos das colegas de confinamento.



Em seguida, o dono do hit Bonde passou pediu para as peoas se sentirem livres para fazerem o que quiserem dentro do confinamento.



Vale destacar que Aline namora o humorista Léo Lins, do programa The Noite, do SBT. Entretanto, ela já se declarou bissexual, em entrevista ao podcast Talk Show, a peoa revelou que é adepta ao relacionamento aberto e fica com outras mulheres quando sente vontade.



Confira, abaixo, os vídeos: