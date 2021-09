Rolling Stone inclui Jorge Ben Jor em lista de melhores músicas da história

HM Helena Mandarino Dornelas*

Dezessete anos após a primeira lista das 500 melhores músicas da história, a revista Rolling Stones divulgou, nesta quarta-feira (15), uma nova edição do guia. A lista conta com novos clássicos, gêneros e artistas. Apenas um brasileiro aparece no catálogo: Jorge Ben jor. A música “Ponta de Lança (Umbabarauma)” ocupou a posição de número 351.

Muita coisa mudou desde a publicação original há quase duas décadas. A realidade das paradas musicais não é a mesma e se atualizar era necessário. Como explicado em um artigo pela própria revista, artistas que hoje fazem sucesso eram crianças quando a lista foi criada, e o surgimento dos streamings revolucionou o mercado musical.



“Quando publicamos os 500 melhores álbuns de todos os tempos em dezembro de 2003, Amy Winehouse ainda estava a três anos de lançar ‘Back to Black’, e ‘good kid, m.A.A.d city’, de Kendrick Lamar, estava a quase uma década de distância. Muitos dos melhores músicos (e fãs) de hoje ainda não estavam no ensino médio”, escreveu a revista.

De acordo com a revista, quase 4.000 canções foram votadas, sendo que entraram na lista 254 novas músicas que não continham na anterior. A principal diferença de conteúdo é a maior variedade de gêneros musicais, a nova lista tem maior variedade, incluindo hip hop, pop latino, reggae, R & B, soul e indie rock.

A lista foi feita por meio de votação, os eleitores enviaram cédulas contendo suas 50 músicas favoritas. Esse processo levou mais de um ano e contou com mais de 300 artistas, jornalistas e figuras da indústria musical, como Beyoncé, Carly Rae Jepsen e alguns membros do U2.

Em primeiro lugar, considerada a melhor música de todos os tempos, está Aretha Franklin com “Respect”.

Como nada agrada a todos, a nova versão do ranking causa algumas polêmicas. A conhecida "Gasolina" de Daddy Yankee está entre as 50 melhores, à frente de clássicos como Led Zeppelin, Chuck Berry, Neil Young e de artistas atuais como Jay-Z, Rihanna e Eminem.



Outra crítica é que os primeiros 20 nomes da lista são de músicas lançadas há várias décadas, sendo que a mais recente é “Dancing On My Own”, da Robyn, de 2010.

Confira algumas reações nas redes sociais:

Lista feito por americanos sobre musica é sempre uma chacota.



Construção e cálice do Chico, águas de março do tom Jobim, palco do Gil e alegria do Caetano é melhor que qualquer música dessa lista. Nem vou falar de diário de um detento dos racionais pq vcs não estão preparados — Léo (@lelecosj) September 15, 2021

Kanye west na frente de Madonna e Whitney Houston?? A piada já vem pronta pic.twitter.com/uSAQdqnXJE — ???????????????????????????????????????? (@Mont6147) September 15, 2021

Beyoncé mais uma vez provando ser a maior artista viva. Em tudo que é lista de aclamação o nome dessa mulher aparece, eu passo mal no poder. pic.twitter.com/vQTJeYvKoF — felinhares (@eufelinhares) September 15, 2021

Bey aparece 5 vezes na lista

Incluindo Formation com 5 anos de lançamento e já está em 73° pic.twitter.com/7HmRj9v162 — Jãum? + ???????? (@Jaumjuba) September 15, 2021

