Emmy Awards 2021: premiação volta a ocorrer em formato presencial no domingo

O 73° Emmy Awards reconhece as melhores produções televisivas - (crédito: AFP / Valerie MACON)

Após edição remota de 2020, devido à pandemia da covid-19, o Emmy volta a ocorrer em formato presencial. A cerimônia não acontecerá no Microsoft Theatre, onde o prêmio é tradicionalmente apresentado, mas no L.A. Live Event Deck, em Los Angeles. O 73° Emmy Awards ocorre neste domingo (19/9), a partir das 21h (horário de Brasília), e é um reconhecimento as melhores produções televisivas.

Seguindo as normas de segurança de saúde, o evento será realizada ao ar livre e exigirá teste negativo de covid-19 e comprovante de vacinação de todos os convidados. Em 2020, o Emmy foi realizado de forma quase completamente virtual, com os artistas recebendo as estatuetas em casa, enquanto apenas o apresentador Jimmy Kimmel e poucos convidados estiveram presentes no Staples Center, em Los Angeles.

Sucedendo Kimmel, esta edição será apresentada pelo ator e humorista Cedric the Entertainer. O artista é conhecido por participar de produções como Black-ish, A era do gelo e Desventuras em série, além da carreira na comédia stand-up.







Como assistir ao Emmy 2021?

O canal por assinatura TNT é a emissora oficial do Emmy no Brasil. A transmissão terá início às 20h30, com transmissão simultânea na TV, Youtube, Facebook, Twitter e no serviço de streaming TNT Go. Carol Ribeiro e Tiago Abravanel são os responsáveis pela apresentação do Esquenta TNT, um aquecimento para antes da cerimônia. Além de contarem com convidados e entrevistas exclusivas, Carol e Abravanel serão acompanhados por Ikaro Kadoshi, que irá comentar os looks do tapete vermelho.

A entrega dos prêmios começa às 21h, com comentários ao vivo de Aline Diniz e Michel Arouca. No Youtube, Facebook e Twitter da TNT, Valentina Pulgarin será acompanhada por Patricia Gomes, Natalia Bridi, Fabio Gomes e PH Santos para comentar os principais acontecimentos da noite.

Para os telespectadores que se interessam pelos bastidores, o canal por assinatura E! exibirá o tapete vermelho da premiação a partir das 19h.

Indicados ao Emmy 2021

Neste ano, quem lidera a lista de indicações ao Emmy é o HBO Max, com 130 indicações no total. A série I may destroy you, que foi ignorada pelo Globo de Ouro, é um dos destaques do serviço de streaming, com nove nomeações.

Concorrendo em 24 categorias, as séries mais indicadas à premiação foram The mandalorian e The crown disputando o prêmio de Melhor série dramática, um dos mais importantes da noite.

Já no quesito minisséries, WandaVision foi o destaque da edição. O seriado foi responsável pelas primeiras 23 indicações dos estúdios Marvel ao Emmy. A série de comédia Ted Lasso também fez história, se tornando a produção estreante com mais nomeações ao Emmy de todos os tempos, com 20 indicações. Anteriormente, o recorde pertencia à série Glee, com 19 indicações.

Outro destaque foi a nomeação de Mj Rodriguez, da série Pose, na categoria Melhor atriz de drama. Com a indicação, a artista tornou-se a primeira atriz transexual a concorrer em uma das principais categorias do Emmy.

Quem já é vencedor do Emmy 2021?

Uma semana antes da cerimônia oficial do Emmy, é realizado o Creative Arts Emmys, que celebra os vencedores de prêmios técnicos e secundários. As principais categorias da pré-premiação são as de atores convidados, que aparecem em menos da metade dos episódios da temporada de uma atração televisiva.

Inclusive, o ator Don Cheadle foi indicado à categoria de Melhor ator convidado em série de drama por uma cena de menos de dois minutos. Cheadle faturou a nomeação com uma participação de apenas 98 segundos na série Falcão e o Soldado Invernal. No Twitter, o ator brincou que não havia entendido o motivo da indicação.

thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ... — Don" 't ask me google questions" Cheadle (@DonCheadle) July 13, 2021

Nesta edição, os atores que venceram as principais categorias foram Claire Foy, por The crown, Courtney B. Vance, por Lovecraft country, Maya Rudolph, por Saturday night live e Dave Chappelle, também por Saturday night live.

Ao fim da premiação, a série O gambito da rainha foi a mais premiada, com oito estatuetas. The crown e WandaVision, que são grandes apostas para a cerimônia oficial, saíram com quatro e três prêmios, respectivamente.

*Sob a supervisão de Juliana Oliveira