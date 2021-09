Bombou na semana dos famosos: vai e volta, casamento e banheiro de rodoviária

RN Ronayre Nunes

Mais um fim de semana raiou no horizonte, e como já é tradição, o Destaque Pop apresenta o renovado cardápio de fofoquinhas do mundo dos famosos. Já arruma o celular na mão porque esse polegar vai rolar muito na página. Teve gente estancando fake news, contando detalhes financeiros do casamento, reatando namoro e se envolvendo em brigas. Olha só:



Esclarecimento

Prostituição? Globo? Bolsonaro? A atriz Paolla Oliveira foi a público nesta quinta-feira (17/9) deixar bem claro que estão rolando algumas mentiras envolvendo seu nome. Por meio de um longo post no Insta, a mulher colocou tudo em panos limpos.

Casamento lógico

Pelas redes sociais, Virgínia Fonseca contou um detalhe bem íntimo do casamento com o sertanejo Zé Felipe (filho do Leonardo). A moça compartilhou que o acordo pré-nupcial deles prevê comunhão parcial de bens. "Tudo o que construímos após o casamento, é dos dois... O que já era dele, continua sendo só dele e o que era meu, continua sendo só meu".

Vai e volta



O empresário Yugnir Ângelo provou que a persistência é fundamental para vencer dificuldades. Isso e uma conta bancária recheada, que permitiu a ele ir atrás da ex-noiva Mirela Janis nas Ilhas Maldivas para reatar o relacionamento. E, ao que parece, deu certo. Na última terça-feira (14/9), ele postou uma foto carregando a amada no colo em uma praia paradisíaca do Oceano Índico com a legenda "te amo". A influencer, que está de férias no arquipélago asiático, havia anunciado o fim do romance em meados de agosto. Será que agora vai?

Treta



O cantor Biel desabafou através de suas redes sociais a respeito de uma situação ocorrida em um restaurante de luxo em São Paulo, na segunda-feira (13/09). No momento, ele estava acompanhado da namorada, Tays Reis, e contou que foi convidado a se retirar do local após retirar seu blazer e ficar apenas de regata. "Nunca fui tão humilhado na minha vida", desabafou o músico. Já o estabelecimento, por sua vez, acusou o cantor de ter sido "deselegante" com os funcionários.

Oi?



Pelo Twitter, o ator Theo Becker surpreendeu os seguidores ao dizer que já “pensou na possibilidade de ser gay”.

JURO .. tentei ter mente aberta, um dia pensei na possibilidade de ser Gay, mas não consegui.. não era de minha natureza. Respeito máximo a escolha de cada um. NAO FIQUEM CHATEADOS COMIGO .....EU TENTEI .. ?????? — Theo Becker de Oliveira (@TheoBecker8) September 14, 2021

Superação

Em entrevista ao jornal O Globo, Bruna Linzmeyer, 28 anos, contou que viveu um verdadeiro trauma. A atriz desabafou que não conseguiu assumir a homossexualidade por causa de sua analista. Segundo ela, a profissional dizia coisas como “você não é lésbica” e “isso é uma fase”. "Quando vi, eu não dançava mais, não bebia, não amava. Parei até de escrever. Ela me fez duvidar de mim, da minha escolha, do meu desejo", disse.

Banheiro de rodoviária

O Met Gala 2021 juntou boa parte do PIB mundial na última segunda-feira (13/9) em Nova York, nos Estados Unidos. Mas fora os vestidos de alta-costura, o que surpreendeu os internautas foi a decoração à lá banheiro da rodoviária de Sobradinho do lugar.