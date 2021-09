US$ 1 milhão por episódio? Veja quem são os atores mais bem pagos da TV dos EUA

PG Pedro Grigori

Está cada vez mais comum encontrar grandes artistas do cinema deixando as telonas de lado para protagonizar seriados na TV e nos canais de streaming. A revista estadunidense Variety explicou o motivo: salários cada vez mais altos.

O ator Chris Pratt, conhecido principalmente pelo papel de Senhor das Estrelas, no Universo Cinematográfico da Marvel, está faturando US$ 1,4 milhão por episódio para protagonizar o seriado The Terminal List, que será lançada pela Amazon Prime em 2022. Ele é o ator mais bem pago da lista divulgada pela Variety.

Já Kate Winslet, que ficou mundialmente conhecida pela protagonista de Titanic, voltou às telinhas em Mare of Easttown, da HBO, e faturou US$ 650 mil por cada um dos sete episódios da minissérie —US$ 4,5 milhões por toda temporada. E a atriz mostrou que vale o investimento. Além de alavancar a audiência da série, Kate Winslet venceu o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie pelo papel de Mare.

De acordo com a Variety, o boom dos serviços de streaming ajuda a explicar o aumento dos salários na TV. “Você está vendo muita pressão na Apple, Amazon, Hulu, para escalar esses nomes importantes em seus programas. E por isso eles estão dispostos a gastar muito dinheiro”, disse uma fonte do mercado publicitário à revista.

Na Netflix, os atores David Harbour e Winona Ryder, de Stranger Things, estão entre os que mais faturam: US$ 350 mil a US$ 400 mil por episódio. Sarah Jessica Parker está recebendo entre US$ 650 mil e 750 mil para reviver o papel de Carrie Bradshaw no reboot de Sex And The City, pela HBO Max.

Após protagonizar How To Get Away With Murder por seis anos, a atriz Viola Davis volta ao mundo dos seriados para viver a ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama no seriado The First Lady, que será lançado em 2022. E receberá U$S 600 mil para cada episódio.

Confira a lista completa:

Chris Pratt (Terminal List) - US$ 1,4 milhão por episódio

Jeff Bridges (The Old Man) - US$ 1 milhão por episódio

Bryan Cranston (Your Honor) - US$ 750 mil por episódio

Kate Winslet (Mare of Easttown) - US$ 650 mil por episódio

Sarah Jessica Parker (And Just Like That…) - US$ 650/750 mil por episódio

Cynthia Nixon (And Just Like That…) - US$ 650/750 mil por episódio

Kristin Davis (And Just Like That…) - US$ 650/750 mil por episódio

Viola Davis (The First Lady) - US$ 600 mil por episódio

Michelle Pfeiffer (The First Lady) - US$ 600 mil por episódio

Gillian Anderson (The First Lady) - US$ 600 mil por episódio

Pedro Pascal (The Last Of Us) - US$ 600 mil por episódio

Steve Martin (Only Murders in the Building) - US$ 600 mil por episódio

Martin Short (Only Murders in the Building) - US$ 600 mil por episódio

Alec Baldwin (Dr. Death) - US$ 575 mil por episódio

Brian Cox (Succession) - US$ 400/500 mil por episódio

Jude Law (The Third Day) - US$ 425 mil por episódio

Sara Gilbert (The Conners) - US$ 400 mil por episódio

John Goodman (The Conners) - US$ 400 mil por episódio

Henry Cavill (The Witcher) - US$ 400 mil por episódio

David Harbour (Stranger Things) - US$ 350/400 mil por episódio

Winona Ryder (Stranger Things) - US$ 350/400 mil por episódio

Jeremy Strong (Succession) - US$ 300/350 mil por episódio

Kieran Culkin (Succession) - US$ 300/350 mil por episódio