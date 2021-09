Britney Spears diz que o pai pede US$ 2 milhões para deixar tutela

Td Talita de Souza

Em mais um capítulo do embate judicial entre Britney Spears e o pai, Jamie Spears, em busca da independência pessoal e profissional da cantora pop, Jamie tenta extorquir a filha para renunciar à sua tutela. Britney revelou à Justiça que o homem pede cerca de US$ 2 milhões para finalmente devolver o controle da vida da artista. As informações são do site estadunidense TMZ.

De acordo com a equipe jurídica de Britney, o valor seria para pagar os advogados de Jamie, assim como as dívidas que ele tem com o ex-gerente de negócios Tri Star Sports & Entertainment Group, que gerenciava a carreira de Britney.

Em 12 de agosto, Jamie anunciou à Justiça que não seria mais o tutor legal da filha e que trabalharia com o tribunal para a transição da tutela para outra pessoa. Para o advogado da cantora, Mathew Rosengart, a tentativa de extorsão será frustrada. “Britney não será intimidada ou extorquida por seu pai. O Sr. Spears não tem o direito de tentar manter sua filha como refém estabelecendo os termos de sua remoção”, afirma Mathew.

Ele completa: “Se ama sua filha, o Sr. Spears deveria renunciar agora, hoje, antes de ser removido judicialmente. Seria a coisa certa e decente a fazer”. O advogado ainda afirma que “o mundo ouviu o testemunho corajoso” de Britney e que todos entendem que a quebra da tutela é importante para o bem-estar da artista.

A corrida judicial familiar se tornou pública em 23 de junho, quando Britney Spears veio a público, pela primeira vez, para falar sobre uma "exploração" que vive há 12 anos. De acordo com ela, o pai e a família sempre mantiveram restrições pessoais e excesso de trabalho. Relatos como ser dopada com lítio, ser obrigada a realizar turnê e também ser obrigada a utilizar DIU para não engravidar, sendo proibida de retirar, são apenas algumas das restrições informadas por Britney.