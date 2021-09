MTV Miaw 2021: Pabllo Vittar ganha álbum do ano; veja outros vencedores

RN Ronayre Nunes

MTV Miaw 2021 - (crédito: Divulgação/MTV Miaw)

A música brasileira foi celebrada na noite desta quinta-feira (23/9) na edição 2021 do MTV Miaw. A premiação foi transmitida na MTV Brasil e no Facebook da emissora. O show terá reprises no Pluto TV MTV a partir do dia 28 de setembro — no canal 157.



Vale lembrar que a festa foi apresentada por Rafael Portugal e Pabllo Vitttar, além das participações musicais de Ludmilla, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Mariah Nala, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Lagum, L7nnon e Mart'nália.

Confira alguns dos ganhadores:

ÁLBUM OU EP DO ANO

Cor - Anavitória

NU - Djonga

Te Amo Lá Fora - Duda Beat

Imaterial - Filipe Ret

Doce 22 - Luísa Sonza

Portas - Marisa Monte

(Venceu) Batidão Tropical - Pabllo Vittar

Zodíaco - Xamã

REELEIRO REVELAÇÃO

Lorenza Valloto

(Venceu) Josy Ramos

Gabriel Holtz

Lucca Najar

Matheus Cardoso

- RI ALTO



Afonso Padilha

Evelyn Castro

Bruna Louise

Dani Calabresa

Rafael Portugal

Marcelo Adnet

Renato Albani

(Venceu) Thiago Ventura

- HINO DO ANO



Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã

Tipo Gin - Kevin o Chris

(Venceu) Rainha da Favela - Ludmilla

Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta

Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan

Quero Ver É Me Esquecer - Barões da Pisadinha ft. Jorge e Matheus

Bandida - Pabllo Vittar e Pocah

Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

- DJ LANSO A BRABA



Alok

Dennis DJ

GM

DJ Guuga

GBR

Lucas Beat

(Venceu) Pedro Sampaio

Rennan da Penha

COREÔ ENVOLVENTE

Gueto - Iza

Errada Ela não Tá - Jottapê, Kevinho e ARON

Senta com Amor - Kevinho e Zé Felipe

Rainha da Favela - Ludmilla

Bilhete Premiado - Gabily, Kevin O Chris e MC Kevin

(Venceu) Bandida - Pocah e Pabllo Vittar

Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

Peligrosa - Urias

- CLIPÃO DA PORR*

Não Passa Vontade - Anavitoria e Duda Beat

(Venceu) Girl From Rio - Anitta

Sistema Obtuso - Criolo e Tropkillaz

Coringa - Jão

Morena - Luan Santana

Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta

Lokko - Giulia Be

Pensa - Vitão

- ARTISTA MUSICAL

Anitta

Luísa Sonza

Lagum

Ludmilla

(Venceu) Pabllo Vittar

Papatinho

Kevin O Chris

Xamã

- ORGULHO DO VALE

Bruna Linzmeyer

Dora Figueiredo

Gil do Vigor

(Venceu) Lia Clark

Pepita

Douglas Souza

Spartakus

Tarso Brant

- FEAT NACIONAL

Liberdade Quando o Grave Bate Forte - Alok, MC Don Juan e GBR

Deixa de Onda - Dennis feat Ludmilla e Xamã

Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta

Bandida - Pabllo Vittar e Pocah

Atenção - Pedro Sampaio e Luisa Sonza

Fala Mal de Mim - Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon

Leão - Xamã e Marília Mendonça

(Venceu) Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia