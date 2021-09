Elon Musk e Grimes terminam relacionamento após três anos, diz site

PU Portal UAI

(crédito: (foto: Reprodução/Instagram/Montagem))

"Meu trabalho na SpaceX e na Tesla me exigem primordialmente estar no Texas ou viajando para o exterior. E o trabalho dela acontece primordialmente em Los Angeles. Ela está comigo agora e o Bebê X está no cômodo adjacente", teria dito ele, de acordo com as informações do site.

Nascido em quatro de maio de 2020, Bebê X é o único filho do casal, que foi batizado com o "nome impossível" X AE-XII Musk. A última vez que o casal foi visto junto foi no Met Gala, em que o executivo se juntou à ela apenas no interior do evento, evitando a fanfarra do tapete vermelho.

Grimes gente como a gente: chegou linda no Met Gala, foi embora bagunçada, com pé no chão, bota na mão e ainda levou uns docinhos pro Elon Musk pic.twitter.com/nOJ3E7UToM — //pedro %????% ?????‍???? (@kill_exe) September 17, 2021

Ainda não é possível saber como o casamento impacta as empresas criadas pelo bilionário, já que a maior parte da fortuna de Musk está atrelada à ações da Tesla. Em abril deste ano, Musk tinha 22,4% das ações da montadora. O impacto na SpaceX é ainda mais misterioso, pois a empresa tem capital fechado e não é possível o quanto da companhia está nas mãos do executivo. No twitter, os internauras de plantão não hesitaram em brincar com a separação e rapidamente fizeram memes sobre a ocasião.