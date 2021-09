A Fazenda: Nego do Borel se diz alvo de racismo e inocente de acusação de assédio

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ Redes sociais )

Nego do Borel usou as redes sociais neste domingo (26/9) para se manifestar sobre sua expulsão do reality show A Fazenda. O cantor negou a acusação de que teria abusado de Dayane Mello, após uma festa na sexta (24/9) enquanto a colega de confinamento estava embriagada.

"Conheci a Day, pessoa maravilhosa, gentil, simpática. Gostamos um do outro, aconteceu o que aconteceu e até agora não entendi por que estou aqui na minha casa. Mas se for pelo fato da Dayane ter dormido comigo no estado que ela estava, desde já eu quero aqui, primeiramente, pedir perdão a minha mãe, minha avó e minhas tias, que são mulheres, e depois pedir desculpa a todas as mulheres. Porque eu não vi maldade, eu não tive maldade na hora", relatou.

O funkeiro disse que, após a modelo dar uma resposta negativa às suas investidas, ambos foram dormir. Para ele, as acusações revelam racismo. "A polícia constatou que não teve estupro. Mesmo assim, eu e minha família estamos sendo atacados".

Nego do Borel ainda ameaçou cometer suicídio: “Mano, eu vou acabar tirando a minha vida. Eu não tô blefando. Eu tô sendo taxado como bandido. Pô, eu nunca roubei no mato. Tem tanta gente fazendo tanta maldade por aí. Tô querendo saber o que eu fiz pra merecer tanto ódio. Por que isso, mano?".



Duda Reis

O músico citou outras denúncias em que está envolvido, como o processo aberto por sua ex-noiva, onde ele é investigado agressão física, estupro e abuso psicológico e ameaças. Sem citar nomes, ele se referiu a ela: “entrei pro reality e tem uma 'pessoinha' aqui fora que eu não sei por que não segue a vida dela", questionou.

Mais cedo, Duda Reis se pronunciou sobre a expulsão do ex-peão e afirmou que as cenas lhe causaram crises de pânico. “Lembrei do que eu vivia e lembrei de como foi duro ter sido desacreditada por muitas pessoas por muito tempo, enquanto eu me esgoelava para tentar contar o que eu vivi e para ajudar mulheres a não sofrerem o mesmo com o mesmo homem. Tenho pesadelos e flashbacks de inúmeras situações de violência (física e sexual) quase toda semana, e tenho feito diversos tratamentos e sendo muito bem cuidada, porém, os abusadores deixam marcas na alma", escreveu em uma publicação no Instagram.

Versão de Dayane



No programa exibido no sábado (25/9), Dayane Mello comentou o episódio. Ela disse se lembrar de tudo que havia ocorrido na noite em questão. No entanto, não conseguiu recordar do momento em que outros peões tentaram tirá-la da cama em que estava com Nego do Borel. A modelo negou qualquer abuso por parte do músico e revelou que os dois apenas “dormiram abraçados”.

Caso de polícia

Segundo informações da conta oficial da modelo nas redes sociais, as acusações do público se tornaram caso de polícia. A equipe jurídica de Dayane registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP). Agora, a Polícia Civil de São Paulo busca descobrir se o cantor Nego do Borel teria cometido estupro de vulnerável durante a madrugada enquanto a modelo estava embriagada.