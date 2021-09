Polícia indicia Wesley Safadão e a esposa por vacinação irregular no Ceará

RN Ronayre Nunes

Segundo informações da polícia, foram dois meses de investigações e 19 pessoas foram ouvidas - (crédito: (foto: Reprodução/Youtube ))

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) concluiu o inquérito que investigava denúncias de vacinação irregular do cantor Wesley Safadão e da esposa, a influencer Thyane Dantes, e decidiu indiciar o casal e mais cinco pessoas pelos crimes de peculato e por infração a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. As penas podem chegar a 13 anos de prisão. Uma assessora de Wesley foi indiciada por infração à medida sanitária.



O inquérito foi enviado ao Tribunal de Justiça do Estado Ceará (TJCE), que julgará os casos.

Segundo informações da polícia, foram dois meses de investigações e 19 pessoas ouvidas. O inquérito indica que três servidores públicos da Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza (SMS) foram os responsáveis pela vacinação de Wesley e Thyane, e que eles agiram de maneira voluntária, sendo que “durante as investigações, não foram colhidos elementos de prova no sentido de que houve vantagem financeira entre as partes envolvidas, mas, tão somente satisfação de interesses pessoais”.

A nota da polícia na íntegra você pode ler neste link.

Ao Correio Braziliense, a assessoria de imprensa do cantor afirmou que o casal não irá se pronunciar.