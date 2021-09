Caio celebra fim da tutela de Britney Spears: 'Juntos somos mais fortes!'

JM João Mello - Especial para o Uai

Caio Afiune celebra suspensão da Tutela de Jamie Spears sobre a filha, Britney - (crédito: Reprodução/Twitter/Montgem)

Britney Spears está oficialmente livre da tutela de seu pai, Jamie, segundo a decisão judicial expedida quarta-feira (29/09) em uma audiência em Los Angeles, Estados Unidos. A juiza Brenda Penny determinou que o patriarca deixe imediatamente o posto de tutor legal da filha, a livrando depois de 13 anos.

Quem celebrou muito a notícia, foi Caio Afiune , ex-BBB 21, que viralizou com sua revolta ao conhecer a história da cantora através do documentário Framing Britney Spears , que impulsionou a Hashtag #FreeBritney em todo o mundo.

"Feliz com nossa vitória !!! #FreeBrittney é um free para todos que também dependem de qualquer tipo de prisão sem aceitação !!! Vamos aprender a grande lição da vida, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES !!!", escreveu o goiano no twitter.

Feliz com nossa vitória!!! #FreeBrittney é um free para todos que também sofrem qualquer tipo de prisão sem aceitação!!! Vamos aprender a grande lição da vida, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!! pic.twitter.com/FgaPVnbWgE — Caio Afiune ???? (@AfiuneCaio) September 30, 2021





O fazendeiro, inclusive, vinha atualizando seu público sobre a situação do pedido de fim da tutela nas últimas semanas. "O pedido de encerrar tutela saiu!", escreveu Caio no dia oito de setembro. Seu engajamento na causa acabou se tornando uma marca desde que saiu do Big Brother Brasil.

O Fim da tutela de Britney Spears



Jamie Spears assumiu o posto de tutor legal da filha em 2008, após preocupações com a saúde mental da filha. A tutela é concedida pela Justiça Americana a pessoas incapazes de de tomar suas próprias decisões. É nomeado um tutor legal para gerir os bens e um para cuidar de assuntos pessoais, e o pai da cantora chegou a ocupar as duas funções.

Britney Spears e seu pai, Jamie (foto: Divulgação) (foto: Divulgação)

Neste ano, Britney apontou que seu pai estava abusando de suas funções. Em agosto, o advogado de Jamie afirmou que seu cliente havia decidido deixar totalmente a tutela porque se tornou "alvo incessante de ataques injustificados". A tutela foi transferida nesta quarta-feira (29/09) a um contador nomeado por Britney para o cargo.