Lucas Penteado teria surtado e não foi traído por noiva, diz colunista

Nesta sexta-feira (01/10), Lucas Penteado voltou a ser um dos assuntos mais comentados da web após gravar um vídeo e acusar a noiva de traição . O ex-BBB21 fez live na última quinta-feira (30/09), assim surpreendendo a todos os seus seguidores.



No vídeo, ele afirmou que teria sido traído pela sua noiva, Julia Franhani , com um segurança do condomínio Barrabella Hotel Residence. Ao que tudo indica, a história tem outro lado. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco , do portal IG , o ator teria sido hospitalizado após um "surto" na noite de quinta-feira.

Lucas deu início com toda essa história, depois de uma live iniciada por ele ser transmitida nas redes sociais. Penteado estava alterado e acusou a companheira de traí-lo com um segurança do condomínio onde vive no Rio de Janeiro. Na gravação, ele chegou a mostrar os envolvidos na história dentro de um elevador. "Estamos entrando aqui no elevador e olha gente... você, mano... não tem nada a ver com isso, errado de verdade é quem estava numa relação, não é mesmo", afirmou.



Diante disso, ainda segundo o colunista, os familiares do casal, funcionários do condomínio e uma vizinha de Lucas Penteado desmentiram a história. O famoso teria deixado o prédio em uma ambulância, enquanto ainda estava em surto após o ocorrido.

O surto de Lucas Penteado

Segundo o colunista, um familiar do ator revelou que a história começou quando Lucas deixou a noiva no quarto e saiu para assistir a uma peça do comediante Yuri Marçal . Mas que não sabia se teria chegado ao destino.

No retorno, o motorista particular do artista teria ligado para a noiva com o intuito de avisar que ele "teria consumido o que não podia", entrando em "surto" por esse motivo específico.

Os funcionários contam, segundo o colunista, que após o motorista ter deixado Lucas no condomínio, ele foi acionado em menos de cinco minutos após Lucas subir para o apartamento.

Domênica, mãe de Júlia, que também foi ouvida por Lo-Bianco, fala sobre a ocasião. Ela afirmou que Lucas Penteado teria encontrado a noiva no sofá de casa, iniciando uma discussão em seguida. Uma moradora do prédio chegou a afirmar que ele teria quebrado objetos do local.

"É uma injustiça o que ele fez. Escutei ele gritando e quebrando tudo, e a moça saiu correndo do quarto com medo e foi pedir ajuda ao segurança. Todo mundo aqui escutou ela correndo, pedindo ajuda, pois ele estava quebrando tudo", disse a moradora à coluna.

Dessa forma, a noiva do rapaz teria se dirigido à recepção pedindo ajuda a um segurança, explicando que Penteado estaria quebrando o quarto. Ainda segundo outra moradora do condomínio, o descontrole teria mudado quando ele viu a noiva retornando da portaria junto do segurança. No corredor, ele teria começado a filmagem.

"Quando ele saiu do quarto e viu os dois no corredor começou a dizer que ela estava traindo ele com o segurança, mas isso não aconteceu, esse rapaz é louco", pontuou a moradora.

Com o fim da live, Lucas Penteado teria deixado o local em uma ambulância, sendo encaminhado para uma unidade de saúde na companhia da noiva.

