Bombou na semana dos famosos: preconceito contra os bonitos, OnlyFans e BBB

Entre tantos problemas e caos, chegar em outubro parece até um sonho, não é mesmo? Mas pode se beliscar porque o novo mês chegou e as tretas não param. Para aliviar o clima de estresse dos últimos dias, o Destaque Pop apresenta mais uma nova rodada de fofoquinha das celebridades. Teve gente sofrendo por ser bonito, ficando rica no OnlyFans e sonhando como BBB. Olha só:



Forças, guerreiro!

Durante um papo com a colega d’A Fazenda 13, Erika Schneider, Bil Araújo comentou sobre os preconceitos que uma pessoa bonita pode sofrer: "As pessoas podem te julgar só porque você é bonita. Como me julgam. Colocam padrão em mim de macho escroto, 'retardado', porque a galera não sabe da minha história", disse o ex-BBB-ex-No-Limite-e-agora-peão.

bil “a galera que é mais bonita sofre preconceito igual a marina sofreu” ???????????????????? pic.twitter.com/J00xHxO1Ip — ca. (@bwneca) September 27, 2021

Também quero

Em entrevista ao site Na Telinha, a ex-BBB Jaque Khury afirmou que recebeu uma boa quantia em dinheiro por um pedido inusitado de um dos assinantes do OnlyFans: um vídeo em que aparecia de biquíni depilando as axilas por U$ 500 (cerca de R$ 2,660). Este humilde repórter já está comprando uma gilete.

Festão polêmico



Segundo o jornal O Dia, a cantora Ludmilla deixou os vizinhos irritados após uma festança em condomínio de luxo, que fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Parece que até um B.O. foi prometido por um dos vizinhos contra a funkeira.

Aprovaram?



Acompanhando o grande sucesso dos filmes A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais, a atriz Carla Diaz surpreendeu os seguidores nas redes sociais e apareceu com o visual repaginado. "Mudei! Apresento a vocês uma nova Carla! Eu não poderia estar mais feliz! Mais vida, mais cor, mais brilho! Literalmente nas nuvens. Amei demais!", escreveu nas redes sociais. Aprovaram?

A new, new Urach

Para quem achava que o distanciamento da igreja era a nova Andressa Urach, talvez tenha se enganado. Nesta semana a loira badalou as redes sociais. Primeiro pela declaração de que havia voltado a usar o nome Ímola (que usava na época de trabalhos adultos em boates) e depois por ter exposto uma briga com o ex, Thiago Lopes.

Finalmente free

Finalmente, a princesa do Pop, Britney Spears, de 39 anos, poderá comandar a vida pessoal, financeira e profissional. A decisão da juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, anunciada na última quarta-feira (29/9), atende ao pedido da artista em suspender imediatamente a tutela do pai, Jamie Spears, função que desempenha desde 2008.

Finalmente free 2.0

Talvez nem Britney tenha ficado tão feliz com o fim da tutela quanto o ex-BBB Caio Afiune. Pelo Twitter, o peão comemorou: “Feliz com nossa vitória!!!”.

Feliz com nossa vitória!!! #FreeBrittney é um free para todos que também sofrem qualquer tipo de prisão sem aceitação!!! Vamos aprender a grande lição da vida, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!! pic.twitter.com/FgaPVnbWgE — Caio Afiune ???? (@AfiuneCaio) September 30, 2021

Evitando o ex

Enquanto o resto de nós mortais tentamos evitar a ex dentro do busão depois do trampo, Bruna Marquezine e Neymar evitam se encontrar na semana de moda em Paris. A dupla badalou no evento, mas em desfiles separados.

Agora vai

Depois de ser expulso d’A Fazenda 13 após ser acusado de supostamente ter abusado sexualmente de Dayane Mello no confinamento, Nego do Borel foi perguntado no Insta se teria interesse em participar do BBB, a resposta foi um "Tem dúvida?" marcando o diretor de núcleo do programa, Boninho.