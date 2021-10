Caio Ribeiro anuncia fim do tratamento contra o câncer: "Sucesso absoluto"

VO Victória Olímpio

(crédito: Caio Ribeiro/Instagram/Reprodução)

O comentarista Caio Ribeiro coleciona mais uma vitória. Ele anunciou o fim do tratamento contra o câncer. Neste domingo (3/10), nas redes sociais, ele afirmou que está curado e que, após fazer a última sessão de quimioterapia, os exames apontaram que não há mais linfomas no corpo dele.

"Pessoal, eu não via a hora de gravar esse vídeo para dizer que acabou. Sexta-feira eu fiz o exame para ver como estava a resposta ao medicamento, à quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado! Não existe mais nenhum risco de o câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento", comemorou.

Caio aproveitou para agradecer o apoio que recebeu durante período de tratamento: "Estou aqui para agradecer essa onda de apoio. A todos que me colocaram em suas orações. Agradecer essa onda de amor desde que anunciei o tratamento".

O comentarista explicou ainda que, por precaução, ainda fará radioterapia: "Agora tem uma radioterapia por prevenção. Cheio de saúde, a vida segue, já, já estou de volta ao estúdio. Para as crianças, as famílias do Caioba, todos que mandaram mensagem, meu muito obrigado, vocês me ajudaram a passar por isso de forma mais leve. Acabou!".

No início de setembro, Caio anunciou o câncer. Pelo Instagram, o ex-jogador de futebol disse que já havia iniciado o tratamento e que as chances de cura eram altas. De acordo com ele, o diagnóstico surgiu depois de descobrir um caroço no pescoço.