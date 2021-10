"Dá medo, né?": Joana Prado posta vídeo questionando banheiro unissex

RN Ronayre Nunes

Mais de 12 mil pessoas responderam Joana. A maioria concordando com a empresária - (crédito: Reprodução/Instagram/@joanapradob)

A ex-modelo e agora empresária Joana Prado (conhecida no Brasil pela “personagem” Feiticeira) levantou um debate com os seguidores do Instagram ao questionar um banheiro unissex que encontrou. A mulher vive atualmente nos Estados Unidos ao lado do marido, e também empresário, Vitor Belfort.



No vídeo postado nesta terça-feira (5/10), Joana conta que visitou um “estabelecimento comercial” com a filha quando se deparou com o banheiro unissex. “Até aí tudo bem”, declarou a mulher enquanto mostrava a placa indicativa de que tanto homens, quanto mulheres eram bem-vindos ao banheiro.

Quando Joana abriu a porta, contudo, deparou-se com os recintos reservados um do lado do outro e disparou: “Gente, olha aqui. Eu posso dividir o banheiro, eu entro no banheiro com minha filha e pode ter um homem aqui do lado. Dá medo, né? O que vocês acham disso?”.

E os seguidores não se fizeram de rogados: mais de 12 mil pessoas responderam Joana. A grande maioria apoiou a reprovação da empresária contra os banheiros unissex. Um deles foi o próprio marido. Vitor foi enfático: “Isso é uma desgraça. Eu confesso que eu não vou mais nesse lugar. Amor, isso é o diabo puro. Vamos proteger".





Vale lembrar que as polêmicas sobre banheiro unissex no mundo dos famosos não são de hoje.O ator e apresentador Eric Surita causou nas redes sociais depois de ter criado um banheiro unissex no prédio da Jovem Pan para promover a inclusão social no trabalho.

Invés deplacas que indicam a separação entre o banheiro feminino e o masculino, Surita colocou avisos indicando que os cômodos são livres para todos os gêneros. O objetivo é fazer com que todas as pessoas se sintam confortáveis ao usarem o banheiro, independente de ser uma pessoa trans ou cis. "É importante sim que o assunto seja debatido publicamente para o nosso desenvolvimento sociocultural e para que certos ‘valores’ sejam repensados por todos nós. Sei o quão complicado é para os jovens assumirem um padrão comportamental do qual não corresponde ao tradicional frente a outras gerações. Tenho total consciência também dos abalos psicológicos e consequências sociais que isso vem a causar“.

Susto

Em abril deste ano, Joana voltou ao noticiário após sofrer um grave acidente de carro com a filha. Segundo o relato da brasileira, o veículo em que estava foi atingido por uma motorista embriagada.

Pelo Instagram, Joana compartilhou imagens do carro que dirigia, que ficou completamente destruído. Apesar da gravidade, a mulher contou que ela e a filha estão bem — a brasileira sofreu apenas uma fratura no pé e alguns cortes leves.

Joana ainda contou que não sabia se a outra motorista havia sobrevivido ao acidente e deixou uma mensagem de alerta para os seguidores: "Estamos orando para que a mulher que bateu no nosso carro tenha uma boa recuperação (...) Meu recado para você é: não beba e dirija, tenha amor a sua vida e amor ao próximo".