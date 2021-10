Camila Pitanga é criticada sobre bissexualidade e rebate: "Amem"

VO Victória Olímpio

Após compartilhar a primeira foto com o namorado, Patrick Pessoa, a atriz Camila Pitanga, de 44 anos, foi criticada nas redes sociais. Internautas disseram que Camila estaria "confusa" sobre a própria sexualidade. Em dezembro do ano passado, ela terminou o relacionamento com Beatriz Coelho, que durou por quase dois anos. Antes disso, ela foi casada por 10 anos com Cláudio Amaral Peixoto, com quem tem uma filha.

Camila Pitanga não estava namorando uma mulher até um dia desses? https://t.co/dpzl9YByis — Uma nova mulher ???? (@so__observo) October 6, 2021

esse povo famoso engata uma relação na outra, a camila pitanga tava namorando até ontem com uma mulher gente como ASSIM — Tuany (@tutubsss) October 7, 2021

Uma notícia sobre Camila Pitanga de namorado novo. Os comentários são os piores que podem existir. A bissexualidade sempre desacreditada, mal interpretada e nunca acolhida. Que gente lixo pic.twitter.com/bzd7kjWGsR — . (@biiaportela) October 6, 2021

No Twitter, a artista rebateu os comentários: “Gente, a letra B da sigla não é de Beyonce não, tá?! Amém e sejam felizes. Eu tô!”, escreveu se referindo a sigla LGBTQIA+, que representa as pessoas que se identificam como bissexuais.



Gente, a letra B da sigla não é de Beyonce não tá?! Amem e sejam felizes. Eu tô! ???? — Camila Pitanga (@CamilaPitanga) October 6, 2021

Apesar das críticas, Camila foi muito apoiada por seguidores e outros famosos, que tentaram explicar sobre a sigla e a importância do respeito sobre a sexualidade de cada um.

Muitos não sabem, mas o verdadeiro significado da letra B é "Bendito seja Deus a Camila é do Vale" — siá do céu (@chavesdecadeia) October 6, 2021

sim. eu odeio quando ficam falando "fulano se separou e virou lésbica/gay" e eu fico "ah, pronto. o b foi invalidado de novo" — ????????????????????? (@a_pr1nces) October 6, 2021