Retorno de um clássico: primeiras imagens de ‘Pânico 5’ são divulgadas

RN Ronayre Nunes

A única coisa que sabemos é que a máscara deve bombar no (possível) carnaval do próximo ano - (crédito: Reprodução/Instagram/@entertainmentweekly)

Preparados para mais ligações? Nesta segunda-feira (11/10), a revista norte-americana Entertainment Weekly divulgou no Instagram as primeiras imagens do filme Pânico 5 (Scream). E apesar de poucas informações terem sido divulgadas sobre o novo longa-metragem, as fotos já deixaram algumas pistas.



A primeira delas é que o trio de protagonistas Sidney (Neve Campbell), Gale (Courteney Cox) e Dewey (David Arquette) está de volta. Mas também tem uma galera bem Gen-Z. A começar por Dylan Minnette (o astro de Os 13 porquês), Jack Quaid (The boys) e Mason Gooding (de Love, Victor).

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

O filme chega as telonas 10 anos após Pânico 4. Será o primeiro lançamento após a morte do criador da franquia, o cineastra Wes Craven. Agora, a direção ficará por conta da dupla Tyler Gillett e Matt Bertinelli-Olpin. E de acordo com Gillett à EW, a expectativa é que o filme surpreenda os telespectadores.

“Tomamos muito cuidado para esconder a grande revelação do filme. Chegamos até a ocultar esses momentos nos roteiros dos atores. Queríamos todos envolvidos”, contou.

Pânico 5 tem estreia prevista para o próximo 14 de janeiro nos cinemas brasileiros.