Faking Love: Anitta revela parceria musical com rapper estadunidense Saweetie

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após dias de mistério, Anitta revelou quem será sua próxima parceira de trabalho. Nesta terça-feira (12/10), a artista divulgou que a música Faking Love será um feat com a rapper americana Saweetie.

O nome já era cotado pelos fãs da brasileira, mas só foi confirmado por ela nesta tarde. Anitta também adiantou que a música será lançada em 14 de outubro, quinta-feira, às 21h.

“Sim, sim. Vocês acertaram se disseram Saweetie ! Ela é a badass boss bitch que está se juntando a mim no meu próximo single”, escreveu Anitta nas redes sociais. Saweetie é conhecida pelo hit Best Friend, com Doja Cat.

Veja o anúncio:







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Imagens do clipe e trechos da coreografia de Faking Love estão sendo revelados aos poucos no Instagram da artista. Veja algumas publicações, abaixo:







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)