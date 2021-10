MC Cabelinho libera terceira faixa do novo álbum, "Little hair"

VO Victória Olímpio

(crédito: 25birdman/Divulgação)

A batida do funk carioca é uma marca fiel nas produções de MC Cabelinho. Mas agora, o artista se prepara para o desafio de Little hair, próximo álbum em que pretende unir ainda mais o trap e o rap. Depois de liberar duas faixas do novo projeto, o artista lança Eu te avisei nesta quinta-feira (14/10).

Em Eu te avisei o artista narra sua ascensão por meio da música, em uma espécie de resposta aqueles que desacreditaram do sonho do cantor. "Trap, rap e funk são irmãos. São estilos que vêm da comunidade e falam sobre as nossas vivências. Estou muito ansioso para mostrar esse novo trabalho", contou o músico.

Do novo álbum ele já liberou duas faixas: Outro patamar e Cabaré com a participação do rapper Orochi, em que Cabelinho descreve "uma vida de filme". O EP Coro com coça, lançado em junho deste ano e que conta com hits e parcerias incríveis com Mc Rick, Mc Drika e Kevin O Chris, não deixam dúvidas sobre a autenticidade musical de MC Cabelinho.