Com mais filtro preto & branco, Adele lança 1ª música inédita desde 2015

RN Ronayre Nunes

A faixa chega seis anos depois do último lançamento de Adele, o 25 - (crédito: Reprodução/Twitter/@Adele)

Demorou, mas o retorno de Adele finalmente ocorreu nesta quinta-feira (14/10). A britânica lançou o clipe do single Easy on me, a primeira faixa do álbum 30, que deve chegar aos fãs em 19 de novembro.



A faixa chega seis anos depois do último lançamento de Adele, o 25. Antes, a mulher fez fama ao redor do mundo com 21 e 18.

No começo da semana, Adele divulgou um post nas redes sociais contando um pouco sobre o lançamento do álbum: "Aprendi muitas verdades sobre mim mesma ao longo do caminho. Eu derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em novas. Descobri mentalidades genuinamente úteis e saudáveis para lidar e sinto que finalmente encontrei meu feeling de novo. Eu diria que nunca me senti mais em paz em minha vida."

Assista: