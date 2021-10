Mais um nome confirmado: Camila Cabello estará no Rock in Rio 2022

RN Ronayre Nunes

Camila com o certificado de Diamante do hit 'Havana' - (crédito: Reprodução/Instagram/@camila_cabello)

Novidades na edição 2022 do Rock in Rio!. Na noite desta quinta-feira (14/10), a organização do evento divulgou que Camila Cabello será outra atração do festival, dia 10 de setembro. A cantora cubana terá como companhia a banda inglesa Bastille. Eles se juntaram ao grupo, também inglês, Coldplay (já anunciado) no dia 10.



Vale lembrar que o festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

Confira quais as atrações já confirmadas no evento: