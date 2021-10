A Fazenda 13: Victor é o novo eliminado (e o Dayline segue vivíssimo!)

RN Ronayre Nunes

A madrugada desta sexta-feira (15/10) foi de mais uma eliminação no reality A Fazenda 13. Dessa vez quem deu “tchau” foi Victor Pecoraro. Com a escolha do público, Aline e Gui Araújo seguem no jogo.



O @guiaraujo13 recebeu mais uma chance do público! O peão foi salvo nessa #EliminaçãoAFazenda. O @victorpecoraro1, em consequência, deixa o reality.



Acompanhe pela @recordtvoficial ou curta a transmissão 24 horas do reality pelo @SigaPlayPlus! Acesse o https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/iJzuOSzPLP — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2021

Segundo informações da Record, a votação teve os seguintes resultados: Aline 51,2%, Gui Araújo 25,9% e Victor 22,8%.

Vale lembrar que a votação da última terça-feira (12/10) colocou Gui pelo voto de Rico (o então fazendeiro), Aline pela casa — que puxou Victor — e Day pelo resta um (ela se salvou na prova do fazendeiro).

Com a eliminação de Victor, o casal Aline e Day então segue firme e forte. Após a volta de Aline, inclusive, teve muita comemoração com beijinhos.