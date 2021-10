Após Faustão, Band fecha acordo com Leandro Hassum

PU Portal UAI

(crédito: Leandro Hassum (foto: Reprodução/YouTube))

Após três anos longe da TV aberta, Leandro Hassum está de volta desde que deixou a TV Globo em 2019 , depois de 21 anos na emissora carioca.



A Band segue investindo pesado em sua grade de programação e terá o ator e comediante como sua grande aposta do humor em 2022 .



De acordo com as informações do site Notícias da TV , o canal fechou um acordo com o artista e ambas as partes devem assinar o contrato oficialmente ainda no final do mês de outubro.



Leandro deve assumir um programa semanal no formato talk show , com estreia ainda no primeiro semestre do ano que vem.



Atualmente, Hassum mora em Orlando , nos Estados Unidos , desde 2016 , mas costuma vir ao Brasil para gravar alguns trabalhos.



Vale destacar que essa já é a terceira contratação feita pela empresa para disputar o segundo lugar no Ibope com Record TV , SBT e RedeTV!.



O Grupo Bandeirantes fechou acordos com o apresentador Fausto Silva , o Faustão e com o quarteto Tatola Godas , Ricardinho Mendonça , Dennys Motta e Ângelo Campos , do antigo Encrenca , da emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.