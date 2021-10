"Pagar como?": Tati Quebra Barraco admite medo de processo por Anitta e Ivete Sangalo

RN Ronayre Nunes

Tati refletiu sobre limites jurídicos com a outras cantoras - (crédito: Divulgação/Montagem)

Fazendo jus a fama de “sem filtro”, a funkeira Tati Quebra Barraco armou mais uma situação cômica nesta segunda-feira (18/10) na sede do reality A Fazenda 13. Por um momento, parece que a artista esqueceu que estava sendo filmada e desatou a abrir o coração sobre alguns assuntos, no mínimo, delicados.



Em uma conversa com a ex-Banheira do Gugu, Solange Gomes, Tati resolveu destrinchar uma declaração de outro participante, o Rico Melquíades, na última semana. Na ocasião, Rico questionou o medo de alguns peões em serem “cancelados”, mas no meio da argumentação acabou "debochando" do status de celebridades dos colegas d’A Fazenda.

"Tudo para esse povo é 'cancelado', esse povo tem medo de expor, de mostrar a cara, de ser cancelado. 'A Fazenda' vai ser com pessoas anônimas, porque elas não têm medo de dar a cara para bater. Esse povo que se acha famoso, que não é famoso, porque famoso para mim é Anitta e Ivete Sangalo. Não tem nenhum famoso aqui. Um monte de subcelebridade, nem celebridade é, se acha. 'Cancelado', que é que vai cancelar, gente? Não dá a cara para bater", havia desabafado Rico.

Pois bem, puxando o gancho, Tati declarou para Solange que as palavras de Rico, se proferida por ela, poderiam ter consequências jurídicas. “Ai, imagina, quer que a gente entre na briga. Bota o nome de Ivete que não tem nada a ver. Bota o nome de Anitta que não tem nada a ver. Porque eu vou te falar uma coisa, qualquer palavra que a gente fala errada, para ele (Rico Melquiades), não pega nada, não. Pega para mim e para você. A gente fala uma palavra errada com o nome delas, a gente vai pagar processo para essas mulheres como?".

Pensa que acabou?

Ainda na mesma conversa com Solange, Tati aproveitou para analisar os realitys A Fazenda e o BBB. De acordo com a modelo, a preferência do público pelo gênero de reality dá-se por conta do “jogo comportamental" dos programas. A funkeira contra-argumentou: “Isso é o que você acha. Será que o público tá achando isso lá fora? Ninguém quer ver comportamento, não. O povo quer ver lealdade e respeito. Fora isso, o público quer que o pau quebre".

E quando Solange lançou o nome de Juliette para fazer uma defesa dos anônimos, Tati disparou: “"Você não pode comparar lá com aqui não. E aqui é totalmente diferente, entendeu? Até de audiência. Lá é outro patamar".