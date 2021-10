Jojo Todynho assume culpa por fim do relacionamento: "Quem vacilou foi eu"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A cantora Jojo Todynho surpreendeu os seguidores nas redes sociais após contar que a culpa do fim do relacionamento com Márcio Felipe foi dela. Nos stories do Instagram, ela respondia uma caixinha de perguntas quando falou sobre o assunto.

"Quem vacilou foi eu... É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso. Não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. É uma pessoa legal e bacana", contou a artista.

Jojo brincou ainda sobre estar solteira: "Mas, gente, não teve como. O INSS não pagou direito minha aposentadoria, então a piranha está 'on' novamente. Eu me desaposentei. Estava piranha aposentada, não estou mais. A mãe está mais que 'on'. E é isso. Alô, mulherada, tá livre para vocês".