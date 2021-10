Luísa Sonza vive suposto romance com Bruno Montaleone, ex de Sasha Meneghel

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Luísa Sonza (foto: Reprodução/Instagram))

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, O Dia, a cantora Luísa Sonza estaria vivendo um suposto romance com o ator Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel. Ele também chegou a participar do clipe de Melhor sozinha, um dos últimos lançamentos de Sonza.

Segundo informa a coluna, ambos estão se relacionando há duas semanas e recentemente Luísa compareceu ao Rio de Janeiro para encontrar com Bruno. Os dois estão curtindo o affair, mas por enquanto ainda não é nada sério.

Bruno está solteiro desde o fim do namoro com Sasha, em junho de 2019. O casal ficou junto por dois anos. Já Luísa não assume um relacionamento sério desde o término com Vitão, em agosto deste ano, após quase um ano juntos. " Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele, mesmo que tenha que ser longe de mim", disse a artista na época.

"Eu fiz o que pude pra manter esse relacionamento e tenho certeza que ele também. Mas talvez vocês só parem a partir de agora. Aos meus fãs, peço que não ataquem ele. Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento", aponta Luisa.