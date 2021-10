Verdades secretas 2: trailer é liberado e mostra de sexo gay a beijo grego

VO Victória Olímpio

A Globoplay animou os fãs de Verdades secretas ao divulgar um trailer mostrando cenas quentes e emocionantes da segunda temporada. O primeiro episódio será exibido nesta quarta-feira (20/10), às 21h30, também para não assinantes da plataforma de streaming.

Sem restrições, o vídeo mostra cenas de beijo grego, strip-tease, sexo a três e sadomasoquismo entre os personagens. O papel de Bruno Montaleone promete muita polêmica, já que o ator irá interpretar um modelo de agência que também trabalha como garoto de programa e vai se envolver com todos os membros de uma mesma família.

No entanto, as cenas de sexo gay não serão restritas apenas aos personagens de Bruno Montaleone e Johnny Massaro, que são os protagonistas do beijo grego. Joseph (Ícaro Silva) e Visky (Rainer Cadete) também viverão um romance com cenas picantes na produção.

A atriz Agatha Moreira, que retorna como Giovanna, contou que esgotou seu repertório de coreografias para as cenas de sexo do folhetim. A artista também contou que esteve com a stripper Grazzy Brugner, que orientou as atrizes na produção.

Nas gravações da novela, que terá uma média de 1,34 cena de sexo por episódio, foram utilizados mais de 300 tapa-sexos pelo figurino. No entanto, quando a trama de Walcyr Carrasco for exibida na TV aberta será apresentada uma versão mais leve.