Morre James Michael Tyler, o Gunther de Friends, aos 59 anos

Os fãs de Friends sofreram, na manhã deste domingo (24/10), a primeira perda no elenco original da série. James Michael Tyler, que interpretava Gunther - o gerente da famosa cafeteria em que os seis amigos se reuniam -, faleceu “pacificamente”, na casa em que mora em Los Angeles. Ele enfrentava uma intensa batalha contra um câncer de próstata. As informações são do site estadunidense TMZ.

A família fez uma declaração em que afirmava que, apesar de “o mundo conhecer James como Gunther, o sétimo 'amigo' (Friend), os entes queridos o conheciam como ator, músico, defensor da prevenção do câncer e marido amoroso”.

“Michael adorava música ao vivo, torcia pelos Clemson Tigers, e muitas vezes se encontrava em aventuras divertidas e não planejadas. Se você o conheceu uma vez, você fez um amigo para a vida toda”, descreveu a família em homenagem ao ator.

James se tornou mundialmente conhecido por emprestar a aparência singular ao personagem de Gunther, um peculiar barista que era mal humorado, mas que assumia um jeito amável quando via Rachel Green (Jeniffer Aniston), sua paixão secreta.

O público se divertia ao ver as situações inusitadas que o tímido gerente, que nunca conseguiu se declarar para Rachel, envolvia-se para chamar a atenção dela — desde comprar um gato arisco da amada por 1 mil dólares até expulsar clientes da cafeteria por paquerarem a mulher.

Os produtores do show contam que Gunther era para ser apenas um figurante, mas teve um papel maior porque era o único do set que sabia como usar a máquina de café. O empenho do ator resultou no sucesso do personagem.

A emissora Warner Bros, que veiculou originalmente a série, publicou, por meio da conta oficial de Friends no Twitter, uma declaração de lamento. "Warner Bros. Television lamenta a perda de James Michael Tyler, um ator amado e parte integrante de nossa família FRIENDS. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos, colegas e fãs", escreveram.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. pic.twitter.com/9coGnT5BHz — FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021

"Obrigada por tudo": fãs tornam o nome de personagem de James em um dos assuntos mais comentados

Gunther se tornou o quinto assunto mais comentado, da tarde deste domingo (24/10), no Twitter. Os fãs agradeceram o legado do artista. “Perder alguém que faz parte do elenco de Friends me dói a alma de um jeito inexplicável. Descanse em paz, eterno Gunther”, disse um perfil.

“Que triste, meu Deus… Nosso eterno Gunther faleceu. Ele lutava contra um câncer e tinha apenas 59 anos. Triste, triste demais. Obrigada por tudo, Gunther”, lamentou o youtuber Felipe Neto.

Que tristeza, meu Deus...



James Michael Tyler, nosso eterno Gunther, faleceu.



Ele lutava contra um câncer e tinha apenas 59 anos. Triste, triste demais.



Obrigado por tudo, Gunther! pic.twitter.com/RWqwUfQAco — Felipe Neto (@felipeneto) October 24, 2021

“James Tyler se foi, mas jamais será esquecido por aqueles que ele fez sorrir, obrigada por Gunther, descanse em paz”, prometeu outra fã.



James Tyler se foi, mas jamais será esquecido por aqueles que ele fez sorrir, obrigada por gunther, descanse em paz. pic.twitter.com/0Kw57ntwDG — Lígia (@Lgia01487895) October 24, 2021

gunther era aquele personagem que todos amavam, que as cenas eram sempre muito engraçadas. hoje não tem um fã de friends feliz, que ele descanse em paz.): pic.twitter.com/YCSWWYVOwT — malu (@peraltgreen) October 24, 2021

Perder alguém que faz parte do elenco de Friends me dói a alma de um jeito inexplicável. Descanse em paz eterno Gunther pic.twitter.com/7BZJ8lURXT — Kássia Gabrielly (@KssiaGabrielly1) October 24, 2021

james michael que interpretava o Gunther em FRIENDS morreu.. EU TO MUITO MALLLLL :(((( pic.twitter.com/WF1xQnAZnC — Ka | P4L (@username_notme) October 24, 2021

Luta contra o câncer



James foi diagnosticado com o câncer pela primeira vez em 2018 e não trouxe a informação a público por três anos. Em junho, ele contou ao apresentador Craig Melvin, do Today NBC, sobre o problema.

“Fui diagnosticado com câncer de próstata avançado, que se espalhou para os meus ossos. Tenho lidado com isso há três anos. É o estágio 4 agora. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar”, desabafou.

O ator contou que o câncer sofreu uma piora durante a pandemia, mudança que ele não constatou por não fazer exames no período. “Os médicos estavam otimistas, mas durante a pandemia o problema sofreu uma mutação. Eu não me consultei e nem fiz testes na pandemia e isso não foi bom. Foi nesse momento que ele progrediu”, contou.







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por James Michael Tyler (@slate_michael)

Ele lamenta o feito e pede que pessoas na mesma situação não deixem de acompanhar de perto o problema, além de não desistir de vencer o câncer. “Isso me fez perceber como cada momento é importante, todos os dias. E lutar. Não desista. Continue lutando. Mantenha-se o mais leve possível e tenha objetivos”, aconselhou.

Em 21 de junho, o ator postou uma foto no Instagram em que comemorava a segunda roda de quimioterapia e agradecia o apoio dos seguidores. Junto à plataforma, ele fez uma campanha de arrecadação de fundos para a Fundação de Câncer de Próstata e atingiu a meta. O ator também relembrou a importância de um diagnóstico precoce.