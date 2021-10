Zé Vaqueiro desabafa sobre não ter convidado a mãe para o próprio casamento

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Nara de Sá Marcolino, mãe de Zé Vaqueiro, diz que não foi convidada para casamento do filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Vaqueiro desabafou nas redes sociais na noite desta terça-feira (26/10) após subir ao altar e oficializar a união com Ingra Soares.



O post acontece em meio à polêmica com a mãe do artista, Nara de Sá Marcolino. Ela disse publicamente que não foi convidada para o casamento do filho, que ocorreu na segunda-feira (25/10). O cantor foi levado ao altar pela avó.

Apesar dos burburinhos, Zé comemorou a nova fase que está vivendo e deixou indiretas em um longo texto na legenda de um vídeo no Instagram em que mostrou vários momentos da cerimônia.

"Sonhei, lutei, acreditei e tive muita fé que Deus lá de cima esteve sempre me guardando e me livrando de tudo que for de ruim. Abdiquei de muitas coisas, fiz as escolhas certas e uma delas foi ter escolhido você para compartilhar minha vida, meus momentos e criar uma família ao seu lado", iniciou.







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Ze Vaqueiro (@zevaqueiro)

"A gente deseja que seja tudo perfeito, mas conto de fadas só existe nos desenhos quando criança. Temos que viver a vida, passar pelas dificuldades, encarar os ciclos que a vida nos dá e sempre no final olhar para o lado e saber que aquela pessoa estará lá, com os olhos brilhando, te olhando e não te deixando só, na alegria e na tristeza, na saúde na doença, na riqueza e na pobreza. Já passamos por muita coisa até aqui e ainda passaremos por muito mais, mas até o último dia da minha vida te amarei com todas as minhas forças!", acrescentou, sem citar diretamente a polêmica com a mãe.

Entenda a treta



O casamento do cantor Zé Vaqueiro chamou a atenção da mídia. Ao consolidar sua união com Ingra Soares, o artista não teria convidado a mãe, Nara de Sá Marcolino.

Nara participou da live da cerimônia e comentou que não recebeu convite. "Se soubesse, eu tinha ido", revelou a mãe do cantor, que usou emojis de carinhas tristes chorando. "Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado eu teria ido", completou a matriarca.

Após o desabafo da sogra, Ingra chegou a publicar indiretas nos stories do Instagram .

"Eu aguentei muita coisa calada até hoje. Breve irei falar tudo o que está engasgado", disparou.