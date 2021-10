"Calada vence!": Tati Quebra Barraco é eliminada d’A Fazenda; MC Gui e Rico seguem

RN Ronayre Nunes

Mais uma eliminação no reality A Fazenda 13 na madrugada desta sexta-feira (29/10). Desta vez, a sexta eliminada foi a funkeira Tati Quebra Barraco. A artista disputava a roça contra Rico e MC Gui.



Em geral, a eliminação foi bem mais animada e emocionante do que as quintas das últimas semanas. Rico foi realmente surpreendido pela própria permanência. A volta do influencer causou muitas lágrimas para Solange — amiga de Tati — e decepção de grande parte da casa (que colocou Rico na roça).

Rico foi o mais votado para permanência na sede, com 63,81%. MC Gui ficou com 20,41% e Tati com 15,78%. O jovem artista foi o primeiro artista a retornar para a sede e foi saudado por uma grande queima de fogos (que não foi realizada pelo reality).