Origen, lançado no fim de outubro, é o quarto álbum de estúdio da cantora mexicana Dulce Maria. Resgatando composições de toda a carreira artística, o disco autoral de folk pop reúne 11 faixas, cinco delas inéditas. A preparação para o lançamento do projeto se iniciou ainda em 2020, com o lançamento dos singles Más tuya que mia e Te daria todo, regravações do RBD, banda que Dulce foi integrante, e Tú y yo, Lo que ves no es lo que soy, Nunca e Amigos con derechos.

“É um projeto 100% pessoal”, afirma Dulce Maria ao Correio, em coletiva de imprensa. “É um projeto que vem de uma necessidade pessoal de poder expressar e compartilhar essas canções, que estavam por aí há muito tempo. Eu sinto que ficar com essas músicas guardadas em uma caixa não adianta de nada, então eu queria compartilhá-las com as pessoas”, explica.

“Durante toda minha carreira, eu estive em vários grupos musicais, novelas, filmes, peças de teatro e eu sempre estava contando histórias de outras pessoas, cantando músicas de outras pessoas”, relembra Dulce. “Chegou um ponto na minha carreira em que eu precisava poder me expressar mais e tomar mais decisões, compartilhar com as pessoas coisas do meu coração sem ter que filtrar se elas eram comerciais, se estariam na moda, o que quer que seja”, admite. “Eu voltei às origens do que eu queria cantar, origens das minhas músicas, composições, histórias que eu queria contar”, complementa a cantora.

Origen, faixa que dá nome ao álbum e a composição mais recente do projeto, também é uma homenagem de Dulce ao povo indígena. “Eu sabia que tinha que compor algo atual também, sobre o que estou sentindo agora, reflexões da minha alma. Foi assim que eu compus Origen, que é uma música sobre nos reconectar com a natureza, o sagrado, nossa origem, nossas raízes, cultura, tradições, com o real e o universo”, pontua a mexicana, que desde 2010 esteve envolvida em causas para ajudar e dar visibilidade às causas das mulheres indígenas. Parte dos lucros do disco serão doados para comunidades indígenas.

